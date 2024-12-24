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Стали известны подробности по решению «Реалом» проблемы левого защитника

Стали известны подробности по решению «Реалом» проблемы левого защитника
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Мадридский «Реал» всё ещё держит в работе трансфер левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса из-за проблем на этой позиции в сезоне-2024/2025, сообщает испанское издание Relevo.

По информации источника, у «сливочных» есть устное соглашение с канадским игроком, однако мюнхенцы уверены, что смогут уговорить канадца продлить контракт с клубом.

Отмечается, что ни Ферлан Менди, ни Фран Гарсия не соответствуют требованиям главного тренера команды Карло Анчелотти в полной мере, поэтому тренерский штаб «Королевского клуба» пробует слева в обороне французского хавбека Эдуардо Камавингу. Кроме того, «сливочные» ждут предложений по продаже испанского защитника Гарсии.

В текущем сезоне Дэвис провёл за мюнхенский клуб во всех турнирах 21 матч, отличился одним голом и отдал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость канадского футболиста составляет € 50 млн.

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