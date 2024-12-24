«Барселона» намерена обменять Фати на Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» — TEAMtalk

«Барселона» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

Как сообщает TEAMtalk, руководство «блауграны» попробует подписать 27-летнего футболиста, включив в сделку своего воспитанника Ансу Фати.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Манчестер Юнайтед» готов продать игрока нынешней зимой.

В текущем сезоне Маркус Рашфорд провёл за клуб во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 55 млн.

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