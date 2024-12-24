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В «Манчестер Сити» намерены изменить половину стартового состава трансферами, чтобы помочь Гвардиоле справиться с кризисом

В «Ман Сити» намерены изменить половину стартового состава, чтобы помочь Гвардиоле
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В руководстве английского «Манчестер Сити» хотят за два ближайших трансферных окна обновить стартовый состав команды, подписав пять или шесть игроков для стартового состава. Об этом сообщает Daily Record со ссылкой на испанского журналиста Гильема Балаге.

По информации источника, клуб намерен помочь главному тренеру Хосепу Гвардиоле справиться с кризисом и также считает необходимостью продать часть игроков, которые могли бы не соответствовать стандартам испанского специалиста, подписав на замену новых футболистов.

Отметим, главной позицией, требующей усиления всё ещё считается опорная зона. В клубе рассчитывают найти замену травмированному Родри уже в ближайшее трансферное окно. Ранее в СМИ сообщалось, что «горожане» заинтересованы в подписании испанца Мартина Субименди из «Реала Сосьедад» и бразильца, представляющего «Ньюкасл Юнайтед» — Бруно Гимарайнса.

По итогам 17 туров «Манчестер Сити» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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