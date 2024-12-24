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Слуцкий: я работал с двумя номинантами на «Золотой мяч», не считаю себя неуспешным

Слуцкий: я работал с двумя номинантами на «Золотой мяч», не считаю себя неуспешным
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на критику в свой адрес.

«У меня есть куча людей, которые вышли на другой уровень. Есть Джаррод Боуэн, есть Мартин Эдегор, есть Хвича Кварацхелия, есть Александр Головин. Лучший русский игрок говорит, что Слуцкий — лучший тренер в его карьере. Боуэн это говорит. Эдегор это говорит. Кварацхелия это говорит. В прошлом году на «Золотой мяч» были номинированы два игрока, с которыми я работал: Хвича Кварацхелия и Мартин Эдегор. Два игрока, номинированные на «Золотой мяч». Я не считаю себя неуспешным», – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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