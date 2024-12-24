«Ман Юнайтед» показал худший результат к Рождеству в чемпионате Англии с 1986 года

Английский «Манчестер Юнайтед» показал худший клубный результат в чемпионатах Англии к Рождественской паузе с 1986 года. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, 13-е место манкунианцев, которые они занимают к Рождеству, стало худшим результатом команды со времён дебютного сезона Алекса Фергюсона. Тогда «красные дьяволы» были на 15-м месте на том же отрезке турнира.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 22 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» 11 ноября. С тех пор команда выиграла четыре матча, один сыграла вничью и четыре встречи проиграла. Ранее команду тренировал нидерландский специалист Эрик тен Хаг.

Самые скандальные футболисты в истории: