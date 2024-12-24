Леонид Слуцкий рассказал, что бы изменил в мире, если бы мог

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, что бы изменил в мире, если бы мог.

«Я бы сделал так, чтобы все пытались мыслить конструктивно, позитивно, в хорошем настроении. И пытались ужиться, жить и сосуществовать максимально счастливо друг с другом», – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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