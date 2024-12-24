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«Барселона» рассматривает пять игроков на позицию вингера — Sport.es

«Барселона» рассматривает пять игроков на позицию вингера — Sport.es
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В шорт-листе каталонской «Барселоны» находится пять игроков для усиления позиции вингера. Об этом сообщает испанское Sport.es.

По информации источника, приоритетным вариантом для команды является подписание испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса, сумма отступных которого составляет € 60 млн. Несмотря на неудачу, сине-гранатовые рассчитывают, что смогут перевернуть сделку в свою сторону летом 2025 года.

Кроме того, «Барселона» активно изучает варианты с возможными переходами Хвичи Кварацхелии («Наполи»), Рафаэла Леау («Милан») и Маркуса Рашфорда («Манчестер Юнайтед»), однако трансферы этих игроков могут потребовать более крупных вложений и считаются сложными.

Наиболее благоприятным с финансовой точки зрения трансфером для «блауграны» считается возможность подписать французского универсального нападающего «Челси» Кристофера Нкунку, который недоволен ролью второго нападающего в команде Энцо Марески.

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