«Реал» надеется увести капитана и вице-капитана «Ливерпуля» летом 2025 года — источник

Мадридский «Реал» рассчитывает подписать двоих игроков английского «Ливерпуля» свободными агентами в летнее трансферное окно 2025 года. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, «сливочные» намерены провести переговоры с капитаном мерсисайдцев Вирджилом ван Дейком и вице-капитаном Трентом Александер-Арнольдом уже в январе, чтобы получить договорённость о летнем переходе. Отмечается, что оба игрока имеют сложности с продлением контрактов с английским клубом, в связи с чем «Реал» готов принимать активные действия, чтобы переманить звёзд «красных» бесплатно.

Напомним, действующие контракты ван Дейка и Александер-Арнольда с «Ливерпулем» рассчитаны до лета 2025 года. С 1 января футболисты смогут вести переговоры с клубами из-за рубежа.

В текущем сезоне 33-летний нидерландский защитник провёл во всех турнирах 22 матча за клуб, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. 26-летний англичанин сыграл в 21 игре и отметился пятью голевыми передачами.

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