В «Тоттенхэме» приняли решение по будущему Постекоглу. Команда идёт на 11-м месте в АПЛ

В «Тоттенхэме» приняли решение по будущему главного тренера команды Ангелоса Постекоглу.

Как сообщает журналист Пит О'Рурк в соцсетях, наставнику «Тоттенхэма» по-прежнему не грозит увольнение. Руководство клуба полностью поддерживает специалиста, несмотря на неудачные выступления команды в АПЛ.

59-летний Постекоглу возглавил лондонский клуб в июле 2023-го. Под его руководством «Тоттенхэм» завершил сезон-2023/2024 на пятом месте в чемпионате Англии с 66 очками. Контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне «шпоры» располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 23 очка по итогам 17 туров.

Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»: