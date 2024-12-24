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Леонид Слуцкий рассказал, сколько собирается работать в Китае

Леонид Слуцкий рассказал, сколько собирается работать в Китае
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос, сколько он собирается работать в Китае.

«Обычно тренеров здесь спрашивают: «А когда ты перевезешь свою семью?». Моя семья — это мама и сын. Сын взрослый, ему тут делать нечего. Он учится, строит собственные карьеры, планы, соответственно, без шансов в Шанхае. Соответственно, мама уже в возрасте. Поэтому если бы у меня была жена и маленький ребенок, и если бы я их не перевозил, это сигнал того, что я здесь ненадолго. Это в моей ситуации. Поэтому в моём случае это, наверное, не говорит о том, что я здесь надолго или ненадолго. Но контракт у меня ещё действует год. Надеюсь, что этот контракт я точно отработаю», – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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