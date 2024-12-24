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Стало известно условие, при котором Хаби Алонсо покинет «Байер»

Стало известно условие, при котором Хаби Алонсо покинет «Байер»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо может покинуть пост главного тренера только если получит предложение мадридского «Реала». Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, в случае предложений от других клубов испанский специалист не намерен покидать немецкую команду. Отмечается, что у наставника «аспириновых» хорошие отношения с руководством клуба, а семье Алонсо комфортно в Леверкузене.

Действующее соглашение Алонсо с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Ранее в СМИ сообщалось, что «Реал» хочет пригласить испанца главным тренером летом 2025 года.

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы.

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