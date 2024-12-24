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Слуцкий: у нас Мусаева в прошлом году просто с говном мешали, а сейчас восхваляют

Слуцкий: у нас Мусаева в прошлом году просто с говном мешали, а сейчас восхваляют
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал критику в свой адрес.

«У нас Мусаева в прошлом году просто с говном мешали, когда он пришёл. Говорили, что из-за него «Краснодар» не стал чемпионом. Сейчас восхваляют. То же самое с Галактионовым, туда-сюда. У нас вообще нет института репутации. Причём ни одной, ни другой. Мне кажется, что я стал жертвой. Я здесь надоел, здесь я не очень удобен, здесь так, здесь сяк. Ещё мне приплели «Халл» и «Витесс». Это же вообще!» – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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