Слуцкий назвал футболистов из топ-5 лиг, с которыми общается

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал футболистов из топ-5 лиг, с которыми поддерживает контакты.

«У меня есть контакт с игроками. Благо, что я научился говорить по-английски, могу со всеми ими поддерживать контакт. Я спокойно езжу в туры по воспитанникам. Мартин Эдегор мне даёт билеты на «Арсенал», Джаррод Боуэн на «Вест Хэм», Головин, само собой» – сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».