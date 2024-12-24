Марко Николич рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о планах команды в зимнее трансферное окно.

«Конкретные фамилии, конечно, озвучивать не буду. Нам нужны два-три футболиста в линию атаки. Остальное нужно решать уже по ходу трансферного окна, на случай, если команду кто-то покинет, поскольку к некоторым из наших игроков есть интерес», — приводит слова Николича Bobsoccer.

ЦСКА под руководством Николича набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и петербургского «Зенита».

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