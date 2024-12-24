«Через год вместе оторвёмся на полтиннике». Радимов поздравил Хохлова с 49-летием

Бывший полузащитник ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поздравил главного тренера молодёжной команды «Локомотива» Дмитрия Хохлова с днём рождения. Напомним, бывшему хавбеку «Локомотива» и «Динамо» 22 декабря исполнилось 49 лет.

«Всю жизнь идём с ним вместе, с момента знакомства в 14 лет ещё в юношеской сборной СССР. Вместе дебютировали в ЦСКА и сборной, даже в Испании жили неподалёку (Хохлов играл за «Реал Сосьедад» с 2000 по 2003 годы, а Радимов выступал за «Реал Сарагосу» с 1996-го по 2001-й. — Прим. «Чемпионата»), а потом и как соперники на поле пересекались. Более проверенного и близкого человека не могу представить!

Брат, 49 — это пустяки, вот через год вместе оторвёмся на полтиннике! Люблю, ценю, уважаю! Обнял!» — написал Радимов в своём телеграм-канале, приложив несколько старых фото с Хохловым.

Хохлов завершил профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 2010 году. За свою футбольную карьеру полузащитник провёл 540 матчей, в которых забил 87 мячей и отдал 55 голевых передач.

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