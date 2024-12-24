Защитник ЦСКА Виллиан Роша согласовал контракт с «Интернасьоналом» — Vozes do Gigante

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша готов покинуть московский клуб.

Как сообщает Vozes do Gigante, футболист согласовал трёхлетнее соглашение с бразильским «Интернасьоналом». При этом ЦСКА еще не решил, будет ли продавать игрока. Отмечается, что бразильская сторона хочет взять Рошу в аренду с обязательным выкупом.

29-летний Виллиан Роша перешёл в ЦСКА летом 2022 года, покинув португальский «Портимоненсе». В нынешнем сезоне Роша принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.