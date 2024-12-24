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Орлов: Соболев — это не Клаудиньо, у бразильца больше таланта

Орлов: Соболев — это не Клаудиньо, у бразильца больше таланта
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Известный комментатор и журналист, болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о неудачных выступлениях футболистов петербургской команды Клаудиньо и Александра Соболева.

«Кому многое дано, с того многое спросится. Я всегда восторгался футбольным искусством Клаудиньо, но сейчас, к сожалению, куда-то ушла его фантазия, пропало волшебство. И, главное, создается ощущение, что Клаудиньо потерял уверенность в собственных силах. И, тем не менее, человек — не птица-щегол, каждый день поющий одну и ту же песню. Он способен меняться в лучшую сторону!

Применим ли этот тезис и к Соболеву? Да, но Соболеву сложнее, он не Клаудиньо, у бразильца больше таланта. Однако Соболев тоже может прибавить. И это, опять же, зависит от него самого», — приводит слова Орлова Bobsoccer.

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