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Николич рассказал, что за полгода в ЦСКА ему удалось реализовать

Николич рассказал, что за полгода в ЦСКА ему удалось реализовать
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал, что за полгода на посту наставника красно-синих ему удалось реализовать.

«Есть определённые улучшения в плане инфраструктуры там, где команда постоянно работает. Благодарен за это руководству клуба. Это и стадион, и Ватутинки, и «Октябрь». Команде стало более комфортно жить и работать. В игровом плане, думаю, мы можем занести себе в актив то, как за этот период раскрылись молодые футболисты – Тороп, Кисляк, Лукин, Глебов. Отнесу сюда и Файзуллаева, это совсем молодой футболист, который по-прежнему продолжает прогрессировать. Пожалуй, Мусаева можно добавить, он тоже молод. Это уже настоящее ЦСКА и, разумеется, будущее. Порадовало, как мы прошли данный турнирный отрезок в Кубке России. И по игре, и по результату. Команда вышла в полуфинал Пути РПЛ, сделала это уверенно», — приводит слова Николича Bobsoccer.

ЦСКА под руководством Николича набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и петербургского «Зенита».

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