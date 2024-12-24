На Украине сообщили новые подробности по допинг-скандалу Михаила Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик сдал положительную допинг-пробу в клубе, а не в сборной Украины, как везде писалось ранее, сообщает украинский телеграм-канал «ТаТоТаке».

По информации источника, после матчей Лиги наций в октябре и ноябре ни один из игроков сборной Украины не сдавал допинг-тест. В сентябре это делали Александр Тимчик и Максим Таловеров – обе пробы дали отрицательный результат. Михаил Мудрик между августовским и ноябрьским контролями никаких проб не сдавал, таким образом сдать положительную пробу он мог только в составе английского клуба.

Ранее «Челси» и сам Мудрик выступили с заявлением, что он никогда сознательно не употреблял никаких запрещённых веществ. Также сообщалось, что на данный момент футболист отстранён от матчей и ожидает результаты пробы В. В случае повторного положительного показателя украинец может быть дисквалифицирован на срок до четырёх лет.

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