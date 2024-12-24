Федерико Вальверде рассказал о поведении Килиана Мбаппе в раздевалке «Реала»
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о нападающем Килиане Мбаппе после победы над «Севильей» (4:2) в матче Ла Лиги.
Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Мбаппе – 10' 2:0 Вальверде – 20' 3:0 Родриго – 34' 3:1 Ромеро – 35' 4:1 Диас – 53' 4:2 Лукебакио – 85'
«Он пример для подражания в раздевалке, другие игроки действительно берут с него пример. Килиан один из лучших игроков в мире, и мы должны показать ему свою любовь», – приводит слова уругвайца Madrid Xtra со ссылкой на пресс-конференцию после матча.
Напомним, в текущем сезоне Килиан Мбаппе провёл в составе мадридского клуба 22 матча, забив 12 голов и став автором трёх результативных передач. Минувшим летом француз присоединился к «Реала» на правах свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».
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