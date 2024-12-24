Моуриньо заявил, что хотел бы отказаться от выходных в честь Рождества

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, что после операции на желчный пузырь он не будет брать отпуск, но у всей команды будут выходные в честь Рождества.

« У нас будет несколько выходных, но для меня это не будет приятным отдыхом. Если честно, я бы предпочёл, чтобы этих выходных не было, но мы давно обещали их игрокам», — приводит слова Моуринью ESPN.

Напомним, ранее сообщалось, что португальский специалист перенесёт операцию из-за проблем со здоровьем во время рождественских каникул. По итогам 16 туров «Фенербахче» набрал 36 очков и занимает второе место в турнире Супелиги Франции.