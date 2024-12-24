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«Спортинг» уволит главного тренера спустя меньше 2 месяцев после ухода Аморима — Record

«Спортинг» уволит главного тренера спустя меньше 2 месяцев после ухода Аморима — Record
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40-летний главный тренер «Спортинга» Жоау Перейра может быть уволен с должности уже в ближайшее время. Как сообщает издание Record, Перейра, возглавивший команду 11 ноября, не смог наладить игровой процесс.

По сведениям источника, встреча тренера с руководством запланирована перед матчем с «Бенфикой» (29 декабря). Известно, что встреча будет касаться юридических вопросов по расторжению контракта.

В декабре Жоау Перейра провёл три матча в чемпионате Португалии, одну игру в Кубке Португалии и ещё одну в Лиге чемпионов, одержав две победы, потерпев два поражения и один матч завершив вничью.

Напомним, Перейра возглавил «Спортинг» после ухода в «МЮ» Рубена Аморима. На данный момент клуб идёт вторым в чемпионате страны, имея в активе 37 очков. У лидирующей «Бенфики» — 38 очков.

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