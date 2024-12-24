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24 декабря главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол

Новая информация по допингу Мудрика, Малкин повторил достижение Овечкина. Главное к утру
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, по сообщениям источников, сдал положительный допинг-тест в клубе, а не в расположении национальной команды, российский форвард Евгений Малкин повторил редчайшее достижение Александра Овечкина, «Вашингтон» у себя на площадке уступил «Бостону» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. На Украине сообщили новые подробности по допинг-скандалу Михаила Мудрика.
  2. Малкин отметился редчайшим достижением в НХЛ среди россиян. Такое удалось только Овечкину.
  3. «Вашингтон» уступил «Бостону» в НХЛ. У Задорова — «+3».
  4. «Спортинг» уволит главного тренера спустя меньше 2 месяцев после ухода Аморима — Record.
  5. Кирилл Капризов вышел на второе место списка снайперов сезона НХЛ.
  6. Гол Кучерова помог «Тампе» всухую обыграть «Флориду» в НХЛ, Бобровский пропустил 3 шайбы.
  7. Кросби повторил рекорд «Питтсбурга», который на протяжении десятилетий принадлежал Лемье.
  8. Матвей Мичков впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в шести матчах подряд.
  9. Марко Николич рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно.
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