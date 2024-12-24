Новая информация по допингу Мудрика, Малкин повторил достижение Овечкина. Главное к утру
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, по сообщениям источников, сдал положительный допинг-тест в клубе, а не в расположении национальной команды, российский форвард Евгений Малкин повторил редчайшее достижение Александра Овечкина, «Вашингтон» у себя на площадке уступил «Бостону» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- На Украине сообщили новые подробности по допинг-скандалу Михаила Мудрика.
- Малкин отметился редчайшим достижением в НХЛ среди россиян. Такое удалось только Овечкину.
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