Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого назначат новым тренером «Валенсии»

Стало известно, кого назначат новым тренером «Валенсии»
Комментарии

Испанская «Валенсия» определилась с кандидатурой нового главного тренера. Так, команду возглавит Карлос Корберан, который сменит на этому посту Рубена Бараху, информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, стороны подпишут контракт до лета 2027 года. «Валенсия» погасила сумму отступных в размере € 3 млн, чтобы заполучить действующего тренера «Вест Бромвича». Официально о подписании контракта «летучих мышей» и Корберана будет объявлено в ближайшие сутки.

Напомним, «Валенсия» набрала 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.

Материалы по теме
«Валенсия» вырвала ничью в концовке матча 18-го тура Ла Лиги с «Алавесом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android