Стало известно, кого назначат новым тренером «Валенсии»

Испанская «Валенсия» определилась с кандидатурой нового главного тренера. Так, команду возглавит Карлос Корберан, который сменит на этому посту Рубена Бараху, информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, стороны подпишут контракт до лета 2027 года. «Валенсия» погасила сумму отступных в размере € 3 млн, чтобы заполучить действующего тренера «Вест Бромвича». Официально о подписании контракта «летучих мышей» и Корберана будет объявлено в ближайшие сутки.

Напомним, «Валенсия» набрала 12 очков в 17 матчах и располагается на 19-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.