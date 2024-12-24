Девушка Роналду Джорджина предстала в шикарном образе в стиле 90-х

Джорджина Родригес, возлюбленная нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделилась новым образом в стиле «slavic core» («стиль богатой славянской женщины 90-х годов»). Этот тренд начал набирать обороты среди иностранок, когда они стали записывать видео под песню Кати Лель «Мой мармеладный».

На новых снимках Джорджина предстала в короткой чёрной юбке и светере, в меховой шапке и сапогах с леопардовым принтом. Также возлюбленная Роналду надела перчатки с меховой опушкой, весь образ дополнила маленькой чёрной сумкой от Chanel.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

Напомним, Джорджина и Криштиану вместе уже более восьми лет, у пары двое совместных детей.