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«Бавария» хочет перехватить важную трансферную цель «Барселоны»

«Бавария» хочет перехватить важную трансферную цель «Барселоны»
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На вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса появился новый претендент. 22-летний футболист попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии», сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Согласно сведениям источника, «Бавария» хочет усилить фланги атаки следующим летом на фоне подвешенной ситуации с Сержем Гнабри, Лероем Сане и Кингсли Команом. Скауты мюнхенцев следят за игрой Уильямса. Ориентировочная сумма сделки может составить € 50-60 млн.

Стоит отметить, что ранее СМИ называли основным претендентом на подписание Уильямса каталонскую «Барселону». Сам игрок тоже якобы хочет перейти в стан сине-гранатовых. Но до официальных предложений дело пока не доходило.

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