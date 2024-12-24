Неймар отреагировал на слухи о своём переходе в «Коринтианс»

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что не заинтересован в переходе в бразильский клуб «Коринтианс», хотя нидерландский игрок команды Мемфис Депай убеждал его сделать этот шаг.

«Я считаю «Сантос» величайшим клубом, ведь именно он раскрыл короля футбола [Пеле] и принца [Неймара]…

Я очень уважаю «Коринтианс», но «Сантос» нужно уважать ещё больше… «Сантос» — моя любимая команда, поэтому речи о переходе быть не может», — приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, недавно бразилец восстановился после последней травмы. В текущем сезоне он сыграл две игры, в которых результативными действиями не отметился. Контракт Неймара с клубом истекает по окончании сезона.