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Неймар отреагировал на слухи о своём переходе в «Коринтианс»

Неймар отреагировал на слухи о своём переходе в «Коринтианс»
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Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что не заинтересован в переходе в бразильский клуб «Коринтианс», хотя нидерландский игрок команды Мемфис Депай убеждал его сделать этот шаг.

«Я считаю «Сантос» величайшим клубом, ведь именно он раскрыл короля футбола [Пеле] и принца [Неймара]…
Я очень уважаю «Коринтианс», но «Сантос» нужно уважать ещё больше… «Сантос» — моя любимая команда, поэтому речи о переходе быть не может», — приводит слова Неймара Goal.com.

Напомним, недавно бразилец восстановился после последней травмы. В текущем сезоне он сыграл две игры, в которых результативными действиями не отметился. Контракт Неймара с клубом истекает по окончании сезона.

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