Стало известно, кто признан лучшим тренером декабря в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признан лучшим тренером декабря в чемпионате испанской Примеры. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В заявлении лиги говорится, что именно в декабре мадридский клуб одержал победы над «Севильей» (4:3), «Хетафе» (1:0) и «Барселоной» (2:1). После победы над каталонским клубом «матрасники» поднялись на первое место в таблице испанской Примеры.

Отметим, что на награду лучшему тренеру месяца также претендовали Диего Мартинес («Лас‑Пальмас») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»).

Напомним, Симеоне возглавляет команду с 2011 года. Аргентинский специалист в первый раз в текущем сезоне получает данную награду.