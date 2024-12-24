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Николич ответил, оправдал ли Пьянич ожидания в ЦСКА

Николич ответил, оправдал ли Пьянич ожидания в ЦСКА
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич ответил, оправдал ли звёздный новичок команды Миралем Пьянич его ожидания. Специалист признался, что боснийский хавбек его не разочаровал. В армейском клубе прекрасно понимали сильные и слабые стороны Пьянича, поэтому ожидания сошлись с реальностью.

— Большего или меньшего вы ожидали от Пьянича на данном этапе?
— Ровно того, что Миралем показал. Понадобилось какое-то время, чтобы он привык к команде, адаптировался. Последние три-четыре игры продемонстрировали, что взаимопонимание наладилось и команда тоже привыкла к нему. Пьянич и на заре карьеры не был спринтером, не был игроком, обыгрывающим за счёт дриблинга по пять соперников. У него другие козыри. Его игра в Воронеже в последнем туре перед зимней паузой – именно то, чего я ожидал на данном этапе. Теперь нужно пройти сборы, хорошую подготовку, — приводит слова Николича Bobsoccer.

Напомним, в ходе своей карьеры Пьянич выступал за «Барселону», «Ювентус» и ряд других именитых европейских клубов. Последние несколько лет перед переездом в Россию он играл в чемпионате ОАЭ.

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