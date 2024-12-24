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Глушаков: российский футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы

Глушаков: российский футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался о возможном возвращении российских команд к международным турнирам в 2025 году.

«Конечно, это возможно. Я думал, что уже в этом году нас вернут, но что-то, наверное, пошло не так. Надеюсь, что нас как можно быстрее вернут на международный уровень: еврокубки, сборная будет играть. Это важно, потому что видно, что футбол деградирует, не прогрессируют ни игроки, ни клубы. Мы говорим про «Зенит». Может, как раз их легионерам неинтересно уже играть только в чемпионате России: они выигрывают, насытились, хочется нового вызова. Если появится Лига чемпионов, станет интереснее, чемпионат станет ярче», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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