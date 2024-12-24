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Глушаков: «Краснодар» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Глушаков: «Краснодар» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался об игре и результатах «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

— У «Краснодара» всё нормально. Может, немного начали сбавлять из-за того, что много игроков летали в сборные. Может, из-за этого получилась немного скомканная концовка для конкретных футболистов. А рисунок игры остался, «Краснодар» стабилен. Просто кому-то давали отдохнуть после перелётов и пауз на сборные. Какие-то отдельные игроки не до конца восстанавливались, и из-за этого казалось, что у команды спад.

— Это главный претендент на чемпионство в этом сезоне?
— Да, конечно. То, как они провели первую часть сезона, — сильный фактор за них. Главное — хорошо подготовиться за зиму и сделать правильные приобретения в трансферное окно. Покупать не по десять футболистов, а усилиться точечно и не ломать систему и атмосферу в команде. Всё остальное будет зависеть от тренеров, в том числе по физподготовке. Так что и «Краснодар», и «Спартак», и «Зенит» участвуют в этой гонке, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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