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Экс-капитан «Спартака» Глушаков раскритиковал ЦСКА за игру в первой части сезона РПЛ

Экс-капитан «Спартака» Глушаков раскритиковал ЦСКА за игру в первой части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков раскритиковал ЦСКА за игру в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице после 18 туров.

«На каком они месте идут? На шестом. И какой должен быть комментарий? Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство, а сейчас они шестые. Это плохой результат, давайте смотреть объективно. Да, может что-то поменяться, после сборов ЦСКА может набрать, приобрести игроков. Всё может быть, но на данный момент ЦСКА играет плохо, нестабильно, непонятно во что. При всём уважении, команда не показывает ничего сверхъестественного. И идёт на заслуженном месте», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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