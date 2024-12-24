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Президент РФС Дюков назвал лучший матч сборной России в 2024 году

Президент РФС Дюков назвал лучший матч сборной России в 2024 году
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выделил самый яркий матч сборной России в 2024 году.

«Матч с командой Сербии, если исходить из статуса соперников. Жаль, что сербы большую часть встречи играли вдесятером. А так — полные трибуны, статусный соперник, разгромный счёт. Хороший матч!» — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Национальная команда России выиграла все товарищеские встречи в 2024 году с общим счётом 26:0. Россия в 2024-м одолела Сербию (4:0), Беларусь (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0) с Сирией (4:0).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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