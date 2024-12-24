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Клаудио Раньери высказался о будущем Дибалы в «Роме»

Клаудио Раньери высказался о будущем Дибалы в «Роме»
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался о будущем аргентинского нападающего Пауло Дибалы в итальянском клубе.

«Я знаю, что он хочет остаться. Мы не получали никаких предложений», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

Ранее в СМИ появились слухи о возможном переходе футболиста в турецкий «Галатасарай».

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 20 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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