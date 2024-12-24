Немецкий инсайдер раскрыл зарплату Джона Кордобы в «Краснодаре»

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Известный немецкий журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг раскрыл уровень заработной платы колумбийского нападающего Джона Кордобы в «Краснодаре». По данным источника, 31-летний форвард, который недавно продлил контракт с российским клубом, зарабатывает € 4 млн в год.

В 2024 году нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отметился 15 голами в матчах Российской Премьер-Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийского футболиста составляет € 14 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».