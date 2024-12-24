Николич: дерби ЦСКА и «Спартака» — одно из самых больших в Европе!

Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич высказался о дерби с московским «Спартаком». Специалист признался, что ему нравится играть дерби, так как это особенные матчи. Принципиальное противостояние армейцев и красно-белых он назвал одним из крупнейших дерби во всей Европе. По словам Николича, такие матчи часто решает один эпизод.

«Мне нравится играть дерби. У меня они были в каждой стране, где я работал. Это особенные матчи, высочайшего накала. Российское дерби ЦСКА и „Спартака“, безусловно, одно из самых больших во всей Европе. Такие игры часто решает один эпизод», — приводит слова Марко Николича Bobsoccer.