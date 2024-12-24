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Экс-капитан «Спартака» Глушаков считает закономерными неудачи «Зенита» в конце года

Экс-капитан «Спартака» Глушаков считает закономерными неудачи «Зенита» в конце года
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков считает закономерными неудачи «Зенита» в конце осеннего отрезка текущего сезона РПЛ. Напомним, сине-бело-голубые проиграли два последних матча в рамках внутреннего первенства — «Крыльям Советам» и «Акрону».

— Что случилось с «Зенитом» в концовке первой части сезона?
— Недооценка соперников. Им очки нужны были больше, чем «Зениту». Наверное, поэтому «Зенит» подрасслабился и проиграл два матча подряд. Тут всё закономерно: кто выкладывается на поле, соблюдает футбольную дисциплину всю игру, тот и добивается результата. Недонастрой был? Был, наверное. Соперники сыграли хорошо, выиграли. Всё закономерно. Чемпионат двигается дальше, все сделают свои выводы, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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