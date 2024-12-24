Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков рассказал, при каком условии «Спартак» продолжит борьбу за чемпионство весной

Глушаков рассказал, при каком условии «Спартак» продолжит борьбу за чемпионство весной
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, при каком условии красно-белые продолжат борьбу за чемпионский титул весной. После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.

— «Спартаку» важно не потерять костяк и рисунок игры, который появился в конце первой части сезона. Нужно хорошо подготовиться на сборах, чтобы весной выдать хороший отрезок и добиться результата.

— Могут быть эмоциональные проблемы с настроем?
— Всё это важно. Подготовиться эмоционально, физически — много всего. Мы увидим это только весной, по одной-двум играм будет понятно, как они вкатятся в чемпионат после паузы, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать». Итоги первой части РПЛ от Глушакова
Эксклюзив
«Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать». Итоги первой части РПЛ от Глушакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android