Глушаков рассказал, при каком условии «Спартак» продолжит борьбу за чемпионство весной

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, при каком условии красно-белые продолжат борьбу за чемпионский титул весной. После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.

— «Спартаку» важно не потерять костяк и рисунок игры, который появился в конце первой части сезона. Нужно хорошо подготовиться на сборах, чтобы весной выдать хороший отрезок и добиться результата.

— Могут быть эмоциональные проблемы с настроем?

— Всё это важно. Подготовиться эмоционально, физически — много всего. Мы увидим это только весной, по одной-двум играм будет понятно, как они вкатятся в чемпионат после паузы, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.