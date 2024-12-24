Глушаков: «Спартак» будто прислушался ко мне и начал всех обыгрывать

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре и результатах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ. Команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров высшего российского дивизиона.

«Я сразу сказал, что, если «Спартак» будет набирать свои очки, будет бороться за титул. Им вообще нельзя было терять очки. Как будто прислушались и начали всех обыгрывать. «Спартак» набрал ход, и, конечно, им не на руку, что чемпионат прерывается на паузу. Если бы они шли так и дальше, набрали бы ещё больше очков. Посмотрим, как команда подготовится на сборах, кто придёт и уйдёт», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.