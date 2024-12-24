Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: «Спартак» будто прислушался ко мне и начал всех обыгрывать

Глушаков: «Спартак» будто прислушался ко мне и начал всех обыгрывать
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об игре и результатах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ. Команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице после 18 туров высшего российского дивизиона.

«Я сразу сказал, что, если «Спартак» будет набирать свои очки, будет бороться за титул. Им вообще нельзя было терять очки. Как будто прислушались и начали всех обыгрывать. «Спартак» набрал ход, и, конечно, им не на руку, что чемпионат прерывается на паузу. Если бы они шли так и дальше, набрали бы ещё больше очков. Посмотрим, как команда подготовится на сборах, кто придёт и уйдёт», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать». Итоги первой части РПЛ от Глушакова
Эксклюзив
«Спартак» прислушался ко мне и начал всех обыгрывать». Итоги первой части РПЛ от Глушакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android