Денис Глушаков предположил, почему Зиньковский перестал играть в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков предположил, почему футболист красно-белых Антон Зиньковский обделён игровой практикой в этом сезоне.

«Я не знаю, почему Зиньковский не играл. Антон не играл давно, я не видел, как он и в какой форме. Он хороший футболист, но, возможно, Станкович не видит его в своей концепции игры. Может, Зиньковский не выполняет каких-то требований. Сложно сказать, тут надо быть в команде», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

28-летний Зиньковский провёл 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне во всех турнирах, записав на свой счёт три результативные передачи.