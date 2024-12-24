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Тренер «Интера» Индзаги высказался о победе над «Комо»

Тренер «Интера» Индзаги высказался о победе над «Комо»
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 17-го тура итальянской Серии А, в котором «нерадзурри» встречались с «Комо». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Комо
Комо
1:0 Аугусто – 48'     2:0 Тюрам – 90+2'    

«Мы должны поздравить «Комо», потому что они играли здесь в хороший футбол, но «Интер» всегда был сосредоточен и позволил им очень мало. В первой половине мы играли не так остро, как обычно, и поле тоже было не в лучшем состоянии, так как его переложат на следующей неделе. Мы играли против команды, которая бежала изо всех сил, но мы знали, что, как только мы прибавим скорость, мы сможем взять ситуацию под контроль, и так и произошло», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 37 очков за 16 матчей. «Комо» заработал 15 очков в 17 матчах и располагается на 15-й строчке.

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