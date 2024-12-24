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Денис Глушаков назвал лучшего игрока и открытие первой части сезона РПЛ

Денис Глушаков назвал лучшего игрока и открытие первой части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков назвал лучшего игрока и открытие первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«В начале выстрелил Глушенков, но я думаю, что это Батраков. Он раскрылся, но для него очень важной будет вторая часть чемпионата. Всегда молодые могут на эмоциях выстрелить, а потом пойдёт спад и их не видно.

Алексей для меня и прорыв сезона. Должны звёздочки блистать в российском чемпионате, свои игроки. Тренер и клуб — молодцы, что поверили в парня. А он доказывает: отдаёт передачи, забивает голы. Своим трудом он и в сборную России попал. Всегда таких ребят, как Батраков, нужно хвалить. Но и не перезванивать, чтобы не навредить. Видно, что Алексей нормальный парень, адекватный. Никак звёздная болезнь не грозит», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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