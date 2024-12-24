Глушаков — о «Локомотиве»: нельзя играть только молодыми — после всплеска бывают провалы

Бывший полузащитник «Локомотива» Денис Глушаков высказался об игре и результатах железнодорожников в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице высшего российского дивизиона по состоянию на сегодняшний день.

«Локомотиву» не хватает опытных футболистов. По мне, нельзя играть только молодыми ребятами. Если только один опытный игрок, ничего не получится. Нужны те, кто будет следить за атмосферой в команде, где-то подсказывать. А когда ты играешь футболистами плюс-минус одного возраста, бывают провалы. Всплеск на эмоциях, но потом идёт провал из-за недостатка опыта. Должен быть баланс: молодые футболисты, среднего возраста и взрослые», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.