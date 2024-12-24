Танасиевич раскрыл причины успеха «Спартака» в этом сезоне

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о причинах успеха московского «Спартака» в нынешнем сезоне. Красно-белые ушли на зимний перерыв на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на два очка. Танасиевич объяснил это несколькими факторами — такими как хороший состав, уверенность и фарт.

«Станкович действительно нашёл идеальные сочетания, хотя команда, в принципе, хорошая с точки зрения имён. И, видимо, появилась ещё и уверенность, которой раньше не хватало. Плюс фарт, без него трудно пройти такую дистанцию. Однако этот факт надо заслужить. «Спартак» с этим справился», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».