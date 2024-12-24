Глушаков: клуб с таким именем и бюджетом, как «Ахмат», не может идти так низко

Бывший полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказался об игре и результатах грозненцев в осенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат» разочаровал. Он не на своём месте, команде сложно. Но клуб с таким именем и бюджетом не может находиться на предпоследнем месте. Но я думаю, что они выкарабкаются в конце чемпионата. Когда я был в «Ахмате», мы тоже заканчивали первую часть сезона на последнем месте в чемпионате, но потом всё попёрло», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.