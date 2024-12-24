Глушаков: в «Оренбурге» подумали, что Слишкович — палочка-выручалочка, как в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков высказался об игре и результатах «Оренбурга» в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«Решают футболисты. Слишкович был в «Спартаке» с хорошим подбором игроков и показывал хорошие результаты. Если игроки не соответствуют уровню, на последнем месте будут что они, что тренер. И он ничего не сделает. Нужно долгое время, чтобы сбалансировать команду, кого-то убрать, точечно усилиться. В «Оренбурге» думали, что Слишкович — палочка-выручалочка, как в «Спартаке». Но там не те игроки. Они индивидуально не могут делать такой результат, как игроки «Спартака», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Оренбург по состоянию на сегодняшний день занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.