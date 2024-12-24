Экс-тренер «Ромы» Юрич поделился эмоциями от назначения в «Саутгемптон»

Хорватский специалист Иван Юрич, ранее возглавлявший итальянскую «Рому», поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера английского «Саутгемптона».

«Я рад быть здесь, АПЛ — лучшая лига в мире, это прекрасная возможность увидеть лучших игроков и стадионы. У меня был контакт с клубом два года назад, тогда я впервые начал думать о «Саутгемптоне». В то время я ещё был тренером «Торино».

В прошлом году я был очень заинтересован в «Саутгемптоне». Я знаю многих игроков, потому что, в отличие от двух лет назад, я смотрел телевизор гораздо больше. Я хотел приехать сюда. Я смотрел все их игры в этом году. Я видел и хорошие, и плохие моменты, я думаю, что у команды есть потенциал выступить намного лучше, чем сейчас, и это одна из причин, почему я настроен оптимистично.

Мы можем добиться большего, мы можем играть лучше. Я увидел талант, и я думаю, что мы можем стать лучше, проявить себя и начать набирать очки», — приводит слова Юрича Football Italia.