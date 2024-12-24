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«Сказал Лаутаро расслабиться». Симоне Индзаги высказался о голевой засухе Мартинеса

«Сказал Лаутаро расслабиться». Симоне Индзаги высказался о голевой засухе Мартинеса
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о снижении результативности нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса в нынешнем сезоне. Аргентинец отметился шестью мячами в 21 матче во всех турнирах. Отметим, что форвард не может забить в девяти матчах «Интера» кряду.

«Я был нападающим, я знаю, что такие моменты случаются. В понедельник Лаутаро был одним из самых продуктивных игроков в матче с «Лацио». Нападающие усердно работают, мы многого от них требуем и стараемся дать им как можно больше отдыха в данных обстоятельствах.

Я сказал Лаутаро расслабиться, потому что он всегда забивал голы и всегда будет это делать, удача повернётся к нему лицом, и ему стоит беспокоиться только в том случае, если у него не будет голевых моментов», — приводит слова Индзаги Football Italia.

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