Экс-форвард «Ростова» Шомуродов может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно — Скира

29-летний нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может покинуть итальянскую «Рому» в ближайшие недели, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что форвард не является приоритетом в планах главного тренера клуба Клаудио Раньери, несмотря на то что «Рома» недавно продлила контракт с игроком до 2027 года.

Шомуродов перешёл в «Рому» в 2021 году из «Дженоа». Также футболист успел поиграть за «Ростов», «Специю» и «Кальяри».

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.