Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Ростова» Шомуродов может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно — Скира

Экс-форвард «Ростова» Шомуродов может покинуть «Рому» в зимнее трансферное окно — Скира
Аудио-версия:
Комментарии

29-летний нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может покинуть итальянскую «Рому» в ближайшие недели, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что форвард не является приоритетом в планах главного тренера клуба Клаудио Раньери, несмотря на то что «Рома» недавно продлила контракт с игроком до 2027 года.

Шомуродов перешёл в «Рому» в 2021 году из «Дженоа». Также футболист успел поиграть за «Ростов», «Специю» и «Кальяри».

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с римским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Клаудио Раньери высказался о будущем Дибалы в «Роме»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android