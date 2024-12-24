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«Месси играет в деревенский футбол!» Легендарный аргентинец раскритиковал Лионеля

«Месси играет в деревенский футбол!» Легендарный аргентинец раскритиковал Лионеля
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Легендарный аргентинский экс-голкипер Уго Орландо Гатти подверг критике форварда «Интер Майами» Лионеля Месси. По словам 80-летнего ветерана, Месси играет в деревенский футбол в МЛС. Его успех в «Барселоне» был обусловлен тем, что у сине-гранатовых была выдающаяся команда.

«Я не испытываю неприязни к Месси, но он играет в простой футбол. Я видел его в «Барселоне», где им все восторгались, никто ему не «пихал». Но там была отличная команда, которая играла за него.

Месси может попасть в сборную Аргентины на ЧМ-2026. Но тогда у аргентинцев будет на одного игрока меньше. Сейчас уже так… Лионель играет в деревенский футбол в США!» — приводит слова Гатти Mundo Deportivo со ссылкой на La Nacion.

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